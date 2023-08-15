Zehra'nın katiline ağırlaştırılmış müebbet talebi

AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPİS TALEBİ



Yılmaz Fahrioğlu hakkında "Kadına karşı kasten öldürme" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından hazırlanan iddianame, Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.



İddianamede, sanık Fahrioğlu'nun ağırlaştırılmış ömür boyu ve 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.



TOPLAM 2 MİLYON 800 BİN LİRA VERDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Sanık Yılmaz Fahrioğlu iddianamedeki ifadesinde, Zehra Çatal'ı 10 yıldır tanıdığını, 2,5 yıl önce kendisini arayarak bir projeden bahsettiğini anlattı.



Zehra'nın kendisine villa inşaatı yapımı projesinin toplamda 2 milyon 800 bin lira bedelli olduğunu belirterek para vermesi dahilinde projeyi birlikte yapabileceklerini söylediğini aktaran Fahrioğlu, gösterilen projenin Zehra Çatal'a ait olmadığını, kendisine başka proje gösterdiğini belirtti.

Yılmaz Fahrioğlu, “Birlikte gittik, mülk sahipleriyle toplantı yapıldı ve anlaşıldı. Kendisi bana bu projeyi bitireceğini söyledi. 9 milyon 200 bin euro bedelli hesabı gösterdi. 'Bu para yurt dışından geldi eğer inşaata başlarsak, inşaatın yapım aşamalarına göre paralar çözülecek, paralar kullanabileceğimiz şekilde hesabımıza geçecek. Sen de bana para ver ortak olalım.' dedi. Çeşitli defalar olmak üzere 2 yıl içerisinde peyderpey toplam 2 milyon 800 bin TL verdim. Bu süre içerisinde ben sürekli büroya gidip geliyordum. Projeyi yapacağını söyleyerek sürekli benden para istiyordu. Bu proje de gerçekleşmedi." dedi.



Zehra Çatal'ın başka kişileri dolandırdığını öğrendiğini iddia eden Fahrioğlu, Çatal'ın sürekli çeşitli bahanelerle kendisini oyaladığını anlattı.



Bir süre sonra Zehra Çatal'ın villa inşaatlarına başladığını duyduğunu, bu nedenle Antalya'ya geldiğini, dayısı Mecit S. ile Çatal'ın inşaat yaptığı yere gittiklerini anlatan Fahrioğlu, “İnşaatın başında Zehra Çatal'ın dayısı ve dedesi vardı. Biz de, 'Hayırlı olsun, inşaata başlamışsınız, bir an önce bitirin ve bizim paramızı verin. Zaten bizi ortak etmediniz' dedik. Bu sırada Zehra'nın dayısı Erol G., villa inşaatlarının kendi adına bir şirkete ait olduğunu, Zehra'nın ilgisi olmadığını söyledi. Zehra o sırada yurt dışındaydı. Dayısı Erol G., Zehra'yı aramış. 'Yılmaz'ı yollama ben gelince o problemi halledeceğim.' dedi. Zehra, yurt dışından döndükten sonra beni telefonla aradı 'Ben döndüm büroya gel görüşelim.' dedi. Ben yaklaşık 1 ay boyunca her gün büroya gidip görüştüm paramı istedim. 'İnşaata başladım 2 Haziran'da senin paranı vereceğim.' dedi. Ben de 'Dayın Erol G. senin şirkette herhangi bir payın olmadığını söylüyor, dayını çağır birlikte oturup konuyu görüşelim.' dedim. Zehra Çatal dayısını çağırmamak için çeşitli bahaneler uyduruyordu." dedi.