Zehra'nın katiline indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet

Muğla'nın Milas ilçesinde çalıştığı eğlence mekanında öldürülüp, cesedi bahçedeki havuza atılan 18 yaşındaki Zehra Bayır cinayetiyle ilgili davada tutuklu sanık İlimder İlter ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cezada indirim uygulanmadı.

Zehra'nın katiline indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet

'da Zehra Bayır (18) cinayetiyle ilgili Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 7'nci duruşmasında karar çıktı.

Duruşmaya tutuklu sanıklar İlimder İlter (24), ağabeyi Ömer İlter (45), garson Ünal Karakülah ile sanık ve müşteki avukatları katıldı. Duruşma, avukatların savunması ve sanıkların dinlenmesiyle başladı.

Mahkeme başkanı, kararı açıklamak için 10 dakika ara verdi. 2,5 saat süren duruşmanın ardından İlimder İlter, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan indirim uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı ve tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Ömer İlter ve Ünal Karakülah, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan delil yetersizliği nedeniyle beraat etti.

Zehra'nın katiline indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet - 1 Zehra Bayır

2 SANIK TAHLİYE OLDU

Ömer İlter ve Ünal Karakülah ayrıca "suç delillerini gizleme" suçundan 4,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak İlter ile Karakülah, ceza miktarları ve tutuklu kaldıkları süre göz önüne alınarak yurt dışı yasağı uygulanmak suretiyle tahliye edildi. Ahmet G. ise delil yetersizliğinden beraat etti.

Hatice K. "suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme" suçundan 1 yıl 8 ay, Taner K. aynı suçtan 10 ay, suça sürüklenen çocuk T. İ. de aynı suçtan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu cezalarla ilgili hükmün açıklamasının geri bırakılmasına karar verildi.

Zehra'nın katiline indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet - 2 İlimder İlter

NE OLMUŞTU?

Zehra Bayır, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen kardeşinin tedavi masrafını karşılamak için iki yıl önce Konya'dan Milas'a giderek eğlence mekanında şarkı söylemeye başlamıştı.

İşletme sahipleri, Zehra Bayır'a iddiaya göre toplu para vereceğini söylemiş ancak bu süreçte hiç ödeme yapmamıştı.

Para meselesi yüzünden Zehra Bayır ile işletme sahipleri arasında çıkan tartışmada genç kız, 24 Temmuz 2022'de öldürülüp işletmenin havuzuna atılmıştı.

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