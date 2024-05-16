Zehra'nın katiline indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet

2 SANIK TAHLİYE OLDU



Ömer İlter ve Ünal Karakülah ayrıca "suç delillerini gizleme" suçundan 4,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak İlter ile Karakülah, ceza miktarları ve tutuklu kaldıkları süre göz önüne alınarak yurt dışı yasağı uygulanmak suretiyle tahliye edildi. Ahmet G. ise delil yetersizliğinden beraat etti.



Hatice K. "suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme" suçundan 1 yıl 8 ay, Taner K. aynı suçtan 10 ay, suça sürüklenen çocuk T. İ. de aynı suçtan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu cezalarla ilgili hükmün açıklamasının geri bırakılmasına karar verildi.

