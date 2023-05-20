Zehranur Aydemir kimdir? Meclis'in en genç üyesi Zehranur Aydemir kaç yaşında ve nereli?

Zehranur Aydemir, sosyal medyada merak edilen ve sorgulanan isimler arasında yer almaya başladı. 28. Dönem parlamentosunun en genç üyesi olan Zehranur Aydemir'in kaç yaşında olduğu ve hayatı hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, Zehranur Aydemir kimdir? Zehranur Aydemir kaç yaşında ve nereli?

Zehranur Aydemir kimdir? Meclis'in en genç üyesi Zehranur Aydemir kaç yaşında ve nereli?

Zehranur Aydemir, aslen Rizeli bir ailenin çocuğu olarak 1998 yılında Ankara'da doğdu.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'ni tam burslu olarak kazanan Aydemir, endüstri mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği bölümlerinde çift ana dal yaptı.

2023 genel seçimlerinde AK Parti Ankara milletvekili seçildi.

28. Dönem parlamentosunun en genç üyesidir.

AK Parti'li Zehranur Aydemir, mecliste, yazılım ve kodlama alanında eğitim sisteminde çocukların adil bir şekilde yetişebilmesi ve kendi yeteneklerini keşfedebilmeleri kapsamında daha fazla çalışma yapmak istediğini belirtiyor.

Aslen Rizeli, doğma büyüme Ankaralı olduğunu ifade eden Aydemir, Endüstri ve Bilgisayar Mühendisliği alanında çift ana dal program yapıyor.

Türkiye'nin savunma sanayi sektöründe önemli rol alan bir şirkette yazılım mühendisi olarak çalıştığını kaydeden Aydemir, mesleği nedeniyle Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayi alanında yaptığı çalışmalara yakından şahit olduğunu, bu çalışmaları daha çok kişiye anlatmak için siyasette yer almaya karar verdiğini söyledi.

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