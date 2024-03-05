Zeki Demirkubuz bugüne kadar yapılmış en iyi filmi ve en etkileyici oyunculuğu açıkladı

Hayat, Kor, Bulantı, Yeraltı ve Kader gibi yapımlarla tanınan ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz sosyal medya hesabında en beğendiği filmi ve oyunculuk performansını açıkladı.

Yönetmen, "Entellektüel dayatmalar, sanatsal komplekslerden kurtulup meseleyi basitleştirdikçe, insan neyi sevip neyi sevmediğini, neye inanıp neye inanmadığını daha iyi anlıyor. Bana göre bugüne kadar yapılmış en iyi film ve en etkileyici oyunculuğa karar verdim, yarın akşam söyleyeceğim" dedi.

Yönetmen daha sonra Oscar ödüllü Manchester by the Sea filmini paylaşarak "Acının destanı yazılır, kederin yüzü çizilir mi… Bu adamlar yapmış. Biri yazmış, biri çizmiş. Kenneth Lonergan, Casey Affleck" notunu düştü.