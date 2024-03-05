Zeki Demirkubuz bugüne kadar yapılmış en iyi filmi ve en etkileyici oyunculuğu açıkladı

Hayat, Kor, Bulantı, Yeraltı ve Kader gibi yapımlarla tanınan ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz sosyal medya hesabında en beğendiği filmi ve oyunculuk performansını açıkladı.
Yönetmen, "Entellektüel dayatmalar, sanatsal komplekslerden kurtulup meseleyi basitleştirdikçe, insan neyi sevip neyi sevmediğini, neye inanıp neye inanmadığını daha iyi anlıyor. Bana göre bugüne kadar yapılmış en iyi film ve en etkileyici oyunculuğa karar verdim, yarın akşam söyleyeceğim" dedi.
Yönetmen daha sonra Oscar ödüllü Manchester by the Sea filmini paylaşarak "Acının destanı yazılır, kederin yüzü çizilir mi… Bu adamlar yapmış. Biri yazmış, biri çizmiş. Kenneth Lonergan, Casey Affleck" notunu düştü.
Acının destanı yazılır, kederin yüzü çizilir mi…— Zeki Demirkubuz (@ZekiDemirkubuz) March 4, 2024
Bu adamlar yapmış. Biri yazmış, biri çizmiş.
Kenneth Lonergan, Casey Affleck pic.twitter.com/gLGOg0juTY
MANCHESTER BY THE SEA KONUSU
2016 tarihli Manchester by the Sea (Yaşamın Kıyısında) filminin başrollerinde Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle Chandler, Gretchen Mol ve Lucas Hedges yer alıyor.
Film, abisinin ölümü üzerine Massachusetts'e giden ve abisinin vesayeti yeğenine bakmak zorunda olan boşanmış bir adamın hikayesini konu edinmektedir.
Ben Affleck'in kardeşi olan Casey Affleck oyunculuğuyla Oscar'da En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. Film En İyi Özgün Senaryo dalında da ödül kazandı.
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