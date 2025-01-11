Zeki Levent Gümrükçü kimdir? Dışişleri Bakan Yardımcısı Zeki Levent Gümrükçü'nün biyografisi

Dışişleri Bakan Yardımcılığına Zeki Levent Gümrükçü atandı. 1990 yılından bu yana Dışişleri Bakanlığı bünyeside görevler alan Zeki Levent Gümrükçü son olarak Türkiye'nin NATO Daimî Temsilcisi olarak görev yapıyordu. İşte, Dışişleri Bakan Yardımcısı Zeki Levent Gümrükçü'nün biyografisi...



ZEKİ LEVENT GÜMRÜKÇÜ KİMDİR?



1968 yılında Ankara'da doğan Zeki Levent Gümrükçü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden 1990 yılında mezun olmuştur.



15 Ocak 2023'te Türkiye'nin NATO Daimî Temsilcisi olarak göreve başlayan Zeki Levent Gümrükçü, bu görevinden önce 2020-2023 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı Amerika Kıtasından Sorumlu İkili Siyasi İşler Genel Müdürü olarak görev yapmıştı.



1990 yılında Dışişleri Bakanlığı'na giren Gümrükçü’nün önceki görevleri şunlardır:



2017-2020 Büyükelçi, T.C. Brüksel Büyükelçiliği



2014-2020 Büyükelçi, T.C. Tiflis Büyükelçiliği



2012-2014 Elçi, Bakanlık Sözcüsü



2010-2012 Elçi, Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcısı



2006-2010 Müsteşar, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Daimî Temsilciliği, New York



2004-2010 Daire Başkanı, Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı



2000-2004 Müsteşar, Türkiye'nin NATO Daimî Temsilciliği



2000-2000 NATO Savunma Koleji



1998-2000 Başkatip, Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı



1996-1998 İkinci Katip, T.C. Tahran Büyükelçiliği



1993-1996 Üçüncü Katip, T.C. Vaşington Büyükelçiliği



1991-1993 Üçüncü Katip, Bakan Özel Kalem Müdürlüğü