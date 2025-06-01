Zelenski: Rusya ne yapmayı planlıyor bilmiyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın pazartesi günü İstanbul'da düzenlenmesi beklenen yeni tur barış müzakerelerine ilişkin tavrını eleştirdi.

Zelenski, gece paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Savaşı sonlandırmak için müttefik ülkelerle iletişim kurarak yeni diplomatik adımları atmaya hazırlandıklarını ifade eden Ukrayna Devlet Başkanı, şunları söyledi:

"Şimdilik, Rusların İstanbul'da ne yapmayı planladığına dair net bir bilgi yok. Bizim (bilgimiz) yok, Türkiye'nin yok, ABD'nin yok ve diğer ortakların da yok. Şu ana kadar çok ciddi görünmüyor."

"ERDOĞAN'LA GÖRÜŞTÜK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptıklarını hatırlatan Zelenski, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la dün bunu görüştük. Elbette dünyadaki herkes diplomasinin işe yaramasını ve gerçek bir ateşkes sağlanmasını istiyor. Herkes, Rusya'nın diplomasiyle oynamayı bırakıp savaşı bitirmesini istiyor.

Herkes ciddi bir barışı istiyor ve Rusya bunu yapmalı. Toplantıların gündemi tam olarak bu olmalı. Biz gündemimizi ilettik."