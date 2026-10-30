Zelenski Türkiye'de. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dolmabahçe'de görüştü

ZELENSKİ'DEN GÖRÜŞME ÖNCESİ AÇIKLAMA

İstanbul'a inişinin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama paylaşan Zelenski, Türkiye temaslarının kapsamını kamuoyuna aktardı.

Ukrayna lideri açıklamasında, "Ekibimizle birlikte İstanbul'a indik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geleceğini belirten Zelenski, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile önemli görüşmelerimiz var." ifadelerini kullandı.

Ziyaretin diplomatik hedeflerine değinen Zelenski, "Halkımızın güvenliğini güçlendirmek, Türkiye ile ikili ortaklığımızı geliştirmek ve gerçekçi diplomatik fırsatlar kurmak için çalışıyoruz." dedi.

Görüşmelerin bölgesel boyutuna işaret eden Ukrayna Devlet Başkanı, "Karadeniz'deki denizcilikle ilgili önemli konular var." değerlendirmesini yaptı.

Programında dini bir temasın da yer aldığını kaydeden Zelenski, "Patrik Bartholomeos ile de bir görüşme planlanıyor." dedi.

Zelenski açıklamasını, "Ukrayna'nın yanında olan herkese teşekkür ederim." sözleriyle tamamladı.