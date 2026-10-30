Zelenski Türkiye'de. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dolmabahçe'de görüştü
30.10.2026 17:15
Son Güncelleme: 31.10.2026 17:50
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dolmabahçe'de bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Dolmabahçe'de görüştü.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşme kapsamında İstanbul'a geldi.
Özel uçakla Atatürk Havalimanı'na inen konuk devlet başkanını, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler karşıladı.
Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşme için Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geldi. Resmi törenle karşılanan Zelenski'i Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı.
Birbirlerine heyetlerini tanıtan Erdoğan ve Zelenskiy, daha sonra baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçti. Görüşmede, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile Ukrayna Dış İstihbarat Servisi Başkanı Rüstem Umerov da hazır bulundu
İki liderin görüşmesi sona erdi.
Resmi törenle karşılanan Zelenski'i Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı.
ZELENSKİ'DEN GÖRÜŞME ÖNCESİ AÇIKLAMA
İstanbul'a inişinin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama paylaşan Zelenski, Türkiye temaslarının kapsamını kamuoyuna aktardı.
Ukrayna lideri açıklamasında, "Ekibimizle birlikte İstanbul'a indik." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geleceğini belirten Zelenski, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile önemli görüşmelerimiz var." ifadelerini kullandı.
Ziyaretin diplomatik hedeflerine değinen Zelenski, "Halkımızın güvenliğini güçlendirmek, Türkiye ile ikili ortaklığımızı geliştirmek ve gerçekçi diplomatik fırsatlar kurmak için çalışıyoruz." dedi.
Görüşmelerin bölgesel boyutuna işaret eden Ukrayna Devlet Başkanı, "Karadeniz'deki denizcilikle ilgili önemli konular var." değerlendirmesini yaptı.
Programında dini bir temasın da yer aldığını kaydeden Zelenski, "Patrik Bartholomeos ile de bir görüşme planlanıyor." dedi.
Zelenski açıklamasını, "Ukrayna'nın yanında olan herkese teşekkür ederim." sözleriyle tamamladı.