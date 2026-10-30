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Zelenski yarın Türkiye'ye geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

30.10.2026 17:15

Zelenski yarın Türkiye'ye geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek
Anadolu Ajansı

Görüşmelerin gündeminde Rusya-Ukrayna Savaşı ve Karadeniz'deki güvenlik durumu yer alacak.

NTV.com.tr - Haber Merkezi
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye gelecek.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 31 Ekim Cumartesi günü Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

 

İstanbul'da yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili iş birliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar değerlendirilecek.

 

Görüşmelerin gündeminde Rusya-Ukrayna Savaşı ve Karadeniz'deki güvenlik durumunun yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler de yer alacak.