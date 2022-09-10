Zelenski'den Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a devlet nişanı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar Kiev'de bir araya geldi.

Görüşmede, Baykar'ın savunma kapasitesine övgüde bulunan Zelenski, Bayraktar'ı, 1. Derece Devlet Liyakat Nişanı ile ödüllendirdi.

Zelenski, sosyal medyadan, Bayraktar'la Ukrayna'daki Baykar fabrikasının inşaatının detaylarını konuştuğunu açıkladı.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından 1. Derece Devlet Liyakat Nişanı ile taltif edildim. Bu kıymetli takdire layık gören Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ederim. Barış ve adaletin hakim olduğu bir dünya için çaba göstermeyi sürdüreceğim." ifadelerini kullandı.

