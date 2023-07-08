Zelenski'den Fener Rum Patrikhanesi'ne ziyaret

Dün İstanbul'a gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bugün Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret etti.

Zelenski'den Fener Rum Patrikhanesi'ne ziyaret

Devlet Başkanı Volodimir Zelenski sabah saatlerinde Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni ziyaret etti.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Zelenski'yi patikhanenin giriş bölümünde bulunan avluda karşıladı.

İkili daha sonra, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'nde bulunan Aya Yorgi Kilisesi'ne girdi.

Zelenski tören öncesi basına mensuplarına dönerek "Günaydın. Teşekkür ederim" dedi.

Kilisede düzenlenen törende savaşta hayatını kaybedenler için dualar edildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Bartholomeos'un özel bir görüşme yapacağı öğrenildi.

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