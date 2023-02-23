Zemine kaçak kat yapan kişi serbest

İstanbul'da binanın zeminine kaçak kat yapan kişi serbest bırakıldı.

Kağıthane ilçesi Ortabayır Mahallesi'nde 5 katlı binanın zemin katına kazı yaparak yaklaşık 1,5 metre aşağıya inen Bayram K. yakalanmıştı.

Bodruma kaçak kat indiği görülen Bayram K. ''imar kirliliği'' ve ''tehdit'' suçlarından gözaltına alındı.

''KAZIDAN BEN SORUMLU DEĞİLİM''

Bayram K.'nin ifadesinde, "Bodrum katı iş yeri olarak satın aldım. Aldığımda zemini kazılmış haldeydi, kazıdan ben sorumlu değilim. Burayı temizlemek ve sağlamlaştırmak için çabaladım. Asla kolonlara zarar vermedim. 100 bin lira zararım var." dediği öğrenildi.

Bayram K. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.