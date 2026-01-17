"Zengin olacaksın" diye kandırıldı, 1 milyon 500 bin lira kaptırdı

Alınan bilgilere göre 16 yaşındaki M.G., sosyal medya üzerinden M.E.G. ile tanıştı. Birkaç günlük sohbetin ardından sohbet kripto paralara geldi. Kazancının yüksek olduğunu söyleyen M.E.G., M.G.'yi “Zengin olacaksın” sözleriyle kandırarak çocuğa babasının hesabından kredi çekmesi gerektiğini ve ona yardımcı olacağını söyledi.

Dolandırıcının yönlendirmesiyle babasının telefonundan habersiz bir şekilde banka hesaplarına giren çocuk, 1 milyon 500 bin TL kredi çekti ve parayı dolandırıcının hesabına gönderdi.

Kısa sürede kazanç sağlayacağına inanan çocuk M.E.G. isimli şüpheliye ulaşamayınca dolandırıldığını anladı ve yine ailesinden habersiz polise giderek başvuruda bulundu.

Çocuğun ihbarı üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık ve Yankesicilik Büro Amirliği, çocuktan alınan bilgiler doğrultusunda geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Yapılan araştırmalar sonucunda şüpheliyi tespit eden asayiş ekipleri, M.E.G. isimli kişinin aynı yöntemle 4 farklı dolandırıcılık olayı gerçekleştirdiğini de belirledi.

Fiziksel ve teknik takipler sonucu şüphelinin saklandığı adresi bulan ekipler, adrese yönelik yaptıkları operasyonda şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makanlara sevk edilen M.E.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.