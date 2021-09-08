‘Zengin olacaksınız’ vaadiyle 15 kişiyi dolandırdılar: Mağdurlarla doğum günü pastası kestiler

Kolay yoldan zengin olmak ümidiyle birikimlerini sanal paraya yatırmak isteyen 15 kişi aracı olan 3 kadın tarafından toplamda 1 milyon lira dolandırıldı.

İddiaya göre Erzurum’da Tuba P., Seda K. ve Birgül D. isimli 3 kadın çevrelerindeki tanıdıklarına “Bizim sanal para hesabımız var, paranızı bize verin kar sağlayıp size geri verelim” vaadiyle 15 kişiyi dolandırdı.

15 kişiden toplamda 1 milyon liraya yakın para alan kadınlar daha sonra mağdurlara ‘hesabımız hacklendi, paralar gitti’ bahanesini sundu. Dolandırıldıklarını o zaman anlayan 15 kişi Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

Yapılan soruşturmanın ardından bugün Erzurum Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesinde ilk celsesi görülen davada tutuksuz sanıklardan Tuba P. SEGBİS aracılığıyla Ankara’dan görüntülü olarak duruşmaya katılırken diğer sanıklar salonda hazır bulundu.

Sanıklar sanal para ile uğraştıklarını fakat ana paranın bulunduğu hesabın hacklendiğini savundu.



MAĞDURLARA ARAÇLARINI VE EVLERİNİ SATTIRDILAR

Öte yandan kadınların 15 kişiyi ayrı bahanelerle dolandırdığı ortaya çıktı. Mağdurların bazılarına araçlarını bazılarına ise evlerini sattıran dolandırıcılardan Tuba P., mağdur Mustafa N.’nin eşiyle bankaya kredi çekmeye gitti. Ancak kocasının borçlarından dolayı kredi çıkmayınca Tuba P., kadına kocasından boşanmasını söyledi.

KREDİ ÇEKMESİ İÇİN EŞİNDEN BOŞANDIRDI

Akşam eve gelen kadın, eşi Mustafa N.’ye kredi çekebilmek için kağıt üstünde boşanması gerektiklerini ifade etti. Durumu kabul eden Mustafa N. ile eşi adliyeye giderek boşanma dilekçesi verdi. Boşanma işlemlerinin ardından kredi çekmek için bankaya giden kadın, parayı alarak Tuba P.’ye verdi. Daha sonra verdiklerini parayı geri alamayan Mustafa N. ve eşi boşandıklarıyla kaldı.

"BİZİ TEHDİT EDİYORLARDI"

Mağdurlardan Murat E. ise kendilerine garanti verdikleri için inandıklarını ifade ederek, “Ne verirsek iki katını alacağımız söylendi. En kötü anaparaları alacağımızı söylediler. Sistem çökse dahi paramızı geri alacaktık. Garantili para dediler. Ayrı ayrı herkes kredi çekmiş. Ben ilk 50 bin çektim. Sonra havuz sıkıntıya girecek para yatırın dediler 200 bine yakın para yatırdım. Hacklendim dedi. Mahkemeye verdik hemen dolandırıldığımızı anladık. 1 milyon lira civarında para ortada yok. Üstelik bizi tehdit ediyorlardı. Paramızı istiyorduk gidip sizi şikayet ederim işten attırırım diyorlardı” dedi.

DOLANDIRICILARIN DOĞUM GÜNÜNE GİDİP PASTA KESTİLER

Öte yandan dolandırıcıların mağdurlarla kurdukları samimiyet ise pes dedirtti. Dolandırıcılar kendi doğum gününe çağırdıkları mağdurlarla pasta kesip fotoğraf çekildikleri görüldü.