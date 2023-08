Zeray halka arza hazırlanıyor

Zeray İnşaat hakkında bilgi verir misiniz?



Zeray olarak 2008 yılı itibarıyla inşaat faaliyetlerimize başlasak da firmamızın mazisini ve yapısal kimliğinin oluşumunu kaderimle birlikte okuyorum. Biraz da Anadolu’ya benzetiyorum. Forum Anatolia, Meva Anadolu, Grande Anatolia gibi Anadolu ismi kullanılan projelerimizin arka planında da aslında bu vardır. Anadolu ruhu ile kazanılan bir güç var toprağımızda. Tabii bugün kabuğunu kırmış, bilimi esas alan, veri analizleri üzerine kendini güncel tutan da bir yapıdayız. Her yıl binlerce konut üretiyoruz ve güncel durumda yıllık konut üretimimiz 2800 adete ulaşmış durumdadır. Bu çalışmamız ile Türkiye’de bir benzerinin olmadığını düşünmekteyim. Zeray markasıyla hayata geçirdiğimiz projelerde binlerce mutlu aile yaşıyor. Şu anda 13 şantiyemiz devam ediyor. Her projemiz kendi doğasında Zeray imzasıyla hak ettiği değere ulaşıyor.



Kocaeli’ye gelişimizi, fırsatların oluşumu ve kendini buluş olarak nitelendiriyorum. Geldiğimiz noktada; merkezi İstanbul’dan yönetilen, Türkiye’nin birçok şehrine yeni boyut getirecek projelere imza atıyoruz. Hedeflerimiz, ufkumuz hiç yerel olmadı. Uluslararası arenada planlamalarımız var. Alt yapılarımızı bu stratejide kurduk ve kurmaya devam ediyoruz.



Özgürlüğe önem veriyorum ve potansiyeli keşfedip ortaya koymaktaki tecrübeli bakış açımızın büyüme hızımıza etki eden başlıca husus olduğunu belirtebilirim. Karar alma mekanizmamızdaki kaliteli akış hem satın alırken hem de satarken kazanmamızı sağlıyor.



Şu anki ortaklık yapınız nasıl? Neden şirket yapınızı GYO’ya dönüştürüyorsunuz?



Zeray olarak başta finansal gücümüz, marka değerimiz, sektördeki tecrübemiz ve bugüne dek kazandırmış olduğumuz üstün nitelikli projelerimiz ile tüm enerjimizi Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı çatısı altında toplayarak sektöre yeni bir soluk getirmeyi hedefliyoruz.



Yüklendiğim sorumluluklarla firma kuruluşumuzu özdeşleştirsem de bugün firmam beni aşmış boyutta. Şahsi doyum noktamı çoktan aştım ve yeti seviyem ile aldığım sorumluluklar arasındaki fark Zeray’ı ailemin parçası olarak konumlandırmamdan geliyor. Kurumsallığı hedefleyen her oluşumun neticesi de bu olacaktır. Bu sebeple tek ortak, kendi işimizin patronu ve kimseyle göbek bağımız olmamasına rağmen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı yapısı ile kurumsallaşmayı tamamlayıp işleyiş bakımından en üst düzeyde kontrol denetimine tabi olacağız.



Zeray İnşaat olarak GYO sonrası hedefleriniz nelerdir? Halka arz gibi bir açılım düşünüyor musunuz?



Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının bir sonraki adımı Halka Arz aşamasıdır. Zeray İnşaat olarak halka arz sürecinin tamamlanmasıyla sektöre yeni bir soluk getireceğimize inanıyorum. Uzun yıllardır faaliyet gösterdiğimiz gayrimenkul sektöründeki başarılarımızı, bizlere eşlik ve ortaklık edecek olan yatırımcılarımızla birlikte gücümüze güç katarak geliştirmeyi hedefliyoruz. Garantici ve stratejik planlamalarıyla sektöre yön veren bir firmayız. Örneğin banka garantörlük süreçlerimizde, firmamızın stratejik yatırım planlamaları ve plan bütçe çalışmaları bankalar nezdinde model alınacak bir seviyeye ulaşmıştır. Bu çalışmalarımız artık birçok bankada çalışma prensibi haline gelmiştir. Bu özelliklerimizle halka arz süreci ve sonrasında ortaklarımızla da güçlü ve kazandıran değerler yaratacağız.



Zeray olarak ortaya koyduğunuz değerler nedir?



“Planlama – Kalite – Denetim – Gelişim” bu dört ayakla doğru karar masası inşa edilebilir ve doğru adımlar atılabilir. Bu prensip ile sırtımızı şeffaf özümüze dayayıp, önümüzü bilime ve gelişime çeviriyoruz. “A’dan Z’ye yenilenmek, sürdürülebilirlik” mottosuyla yeni yatırımlarımıza devam ediyoruz. Sürdürülebilirlik ilkesiyle önümüzü tüm şart ve bağlamlara karşın yıllık olarak tahlil edebiliyoruz. Tecrübenin önemini yadırgayamam ama bilimi esas alan kişisel bir yapım ve kurumsal bir yönetim anlayışımız var. 5 yıllık hedeflerimizin ortak tanımında büyümekten de öte gelişimin olduğunu görebilirsiniz. Kazancın manası hep bir paha biçilmesiyle anlaşılır. Borsada veya farklı bir emsal kıstas ile ölçülen değerleriniz, değerlenmeye devam ettiği bir serüvende ancak güvenli hissettirecektir. Projelerimiz zaten finansal yönetim olarak iç döngülerinde çarklarını çevirebildiğinden, yüksek karlılığımızı yatırım planlamalarımıza en etkin biçimde yansıtabilmek adına kendimizi GYO sürecine hazırlamışız diyebilirim.



Konut alıcıları ve yatırımcılar neden Zeray’ı tercih ediyorlar? Sektörel rakiplerinize göre sunduğunuz farklılıklarınız nedir?



Yatırımlarımızdaki kazanç güvencesi olarak başlıca 2 ana unsurdan söz edebilirim. Projelerimizin konumu ve mimarisi… Her bir noktasına ayak basmadan herhangi bir arazi için görüşme sağlamam. Mimari süreçlerde ise tasarımın hiçbir noktasına eleştirisel yaklaşmam. Bu doğru seçimlerimiz neticesinde bizlerle birlikte kazanmış olan tüm paydaşlarımız ile epik bir şey başardık aslında. Marka değerimizi oluşturan bu başlıca özellik sayesinde, gelişime açık potansiyel arazileri keşfedip marka değerimiz ile hak ettiği değeri tescilleyerek hem yeni yaşam alanları keşfediyoruz hem de bu yaşam alanlarını marka tecrübemiz ile işleyerek üstün bir konuma taşıyoruz. Yaşam alanlarını evirmekteki bu denli yetkinliğimiz, büyüme hızımıza ciddi ivmeler kazandırıyor.



En güçlü yanlarımız dinamikliğimizden besleniyor diyebilirim. Aynı anda devam eden 10’larca projemiz ile planlamasındaki yerini bekleyen yatırımlarımızın oluşumu, aydın bir döngüde adeta kendi kendini yenileyen ve yenilendikçe gelişen-güçlenen-büyüyen bir yapıya bürünüyor.



Halka arz süreci sonrası planlamalarınızda neler var?



Firmamızı hem ailemize hem de topluma değer katan bir kurum haline getireceğiz. Gayrimenkullerimizin bir kısmını menkulleştirerek halka arza giden yolu vizyoner yönetim anlayışımızla başlatmayı planlıyoruz ve bu yolu tamamladığımızda aynı misyon ile sektörün öncüsü olarak çalışmalarımızı arttırarak devam edeceğiz.

