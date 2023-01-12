Zerin Kılınç'ın şüpheli ölümüne 7 ay sonra tutuklama

Eskişehir'de önce apartmanın ikinci katından düşen 36 yaşındaki Zerin Kılınç'ın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

7 ay önce meydana gelen olay sonrası gözaltına alınıp ifadesinin ardından serbest bırakılan erkek arkadaş Y.S. yeniden gözaltına alındı.

Y.S, sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Ayrıca yaşamını yitiren kadının ölümünün aydınlatılması için adli tıptan rapor istenmesine karar verildi.



Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde, 21 Haziran 2022 akşamı apartmanın ikinci kat penceresinden düşen bir çocuk annesi Zerin Kılınç, kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.



Kentteki bir giyim mağazasında satış görevlisi olan Kılınç'ın ölümüyle ilgili erkek arkadaşı Y.S, polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Kadının ailesinin başvurusu üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatılmıştı.