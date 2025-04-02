Zeugma Mozaik Müzesi'nde bayram rekoru

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Gaziantep'e gelen yerli ve yabancı turistler, kentin tarihi çarşıları ve yöresel yemeklerinin yanı sıra Zeugma Mozaik Müzesi'ne de yoğun ilgi gösterdi.



Her yıl bayram dönemlerinde ortalama 13 bin civarında olan ziyaretçi sayısı bu bayram 23 binin üzerine çıkarak bir rekora imza attı.

Bayramın üçüncü günü ise müze ağırladığı 8 bin 60 ziyaretçi ile tüm zamanların günlük ziyaretçi rekorunu kırdı. Diğer yandan müzeyi ziyaret eden yerli turistler gördükleri eserler karşısında hayranlıklarını gizleyemezken özellikle Çingene Kızı Mozaiği başta olmak üzere Roma dönemine ait eserleri çok beğendiklerini söyledi.