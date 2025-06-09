Zeugma Mozaik Müzesi’nde bayram yoğunluğu

Dünyanın en büyük mozaik müzelerinden olan ve "Çingene Kızı" eseri başta olmak üzere önemli eserlerin yer aldığı Zeugma Mozaik Müzesi’nde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Gaziantep'te ziyaretçileri ağırlayan Zeugma Mozaik Müzesi, bu bayramda da tercih edilen mekanların başında geliyor.

Kurban Bayramı'nın ilk gününden itibaren ziyaretçi akınına uğrayan Zeugma Mozaik Müzesi’ni gezen ziyaretçiler, gezi esnasında tarihe yolculuk yapıyor. Kente gezmek için gelen yerli ve yabancı turistler müzede yoğunluk oluştururken, müzedeki eserlere hayran kalıyor. Müzeyi ziyaret eden turistler gördükleri eserler karşısında hayranlıklarını gizleyemediklerini, özellikle Çingene Kızı Mozaiği başta olmak üzere Roma dönemine ait mozaikler ve tarihi kalıntılarını çok beğendiklerini dile getirdiler.