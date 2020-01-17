Zeugma'da neler oldu? (Arkeologun ölümüne soruşturma)

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gaziantep Müzesi Müdürlüğünde sözleşmeli arkeolog olarak görev yapan Merve Kaçmış'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.



Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, Kaçmış'ın 13 Ocak'ta Diyarbakır'da hayatına son vermesine ilişkin soruşturma talimatı verdiği belirtildi.



Olayla ilgili görevden uzaklaştırılanların olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Konu, Bakanlığımız birimleri tarafından tüm detaylarıyla takip edilmektedir. Merhum Merve Kaçmış'a bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

"İZLEYİNCE GÖRECEKSİNİZ" NOTU

Zeugma Müzesi'nde görevli arkeolog Merve Kaçmış'ın intiharı birçok soru işaretini de gündeme taşıdı.

Hürriyet gazetesinden İdris Emen'in haberinde, Kaçmış'ın intiharından önce bıraktığı notta yazılanlara yer verildi. Soruşturma dosyasına giren notta, "Ben yapmadım, masumum. Her yerde kameralar var izleyince göreceksiniz" ifadesi yer alıyor.

Gaziantep Zeugma Müzesi'nde görevli olan bir arkeolog 2018'de açığa alındı. İtiraz üzerine 2019'de görevine geri döndü. Ancak geri dönen arkeolog, Il Kültür Turizm Müdürlüğü'ne tayin edildi. Tayini çıktığı için üzerine zimmetli olan 9 bin eserin başka bir memura devredilmesi gerekiyordu. Bu 9 bin eserden 100'ünün müze kayıt numarası bulunmuyordu. Müze yönetimi aynı müzede görevli arkeolog Merve Kaçmış'tan, eserleri en kısa sürede kendi zimmetine almasını istedi.



"KARŞILAŞTIR"



Arkeolog Merve de kayıt numarası olmayan eserleri müze kayıt defterinde yer alan eserle karşılaştırdıktan sonra devralacağını söyledi. Ancak iddiaya göre müze yönetimi numarasız 100 eserin karşılaştırılması yapılmadan zimmet edilmesi için Merve Kaçmış'a baskı uyguladı. Buna göre Merve kendisine uygulanan mobbinge dayanamayıp Diyarbakır'da yaşadığı apartmanin sekizinci katından atlayıp intihar etti.

BULANIK BİR YAZI



İntihar olayı sonrası ailenin vekaletini alan Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi dün savcılık soruşturmasına ve kaletini sundu. Soruşturma dosyasında yer alan evrakların bir örneğini aldıklarını söyleyen ailenin avukatı Aslı Pasinli, Merve Kaçmış tarafından intihardan önce yazılan ve soruşturma dosyasına giren bir not olduğunu belirtti.

Pasinli, "Merve'nin intihardan önce bırakmış olduğu notu dosya içinden gördük. Fakat yazı oldukça bulanıktı. Ama notta işyerine bir atıf olduğu açık ifadelerden belli. İlk cümlesi 'Ben yapmadım, masumum. Her yerde kameralar var, izleyince göreceksiniz' diye başlayan ve işyerinde yaşanan olaya ilişkin 4-5 cümlelik bir not. Devam eden cümleler okunamıyordu. Yazının çözümlenmesini de talep edeceğiz” dedi.

PSİKOLOJİK OTOPSİ



Merve'nin uzun süreli bir mobbing sonucu intihara sevkedilip edilmediği yönünde soruşturmanın genişletilmesi talebinde bulunacaklarını söyleyen Pasinli şöyle devam etti: "Bakanlığa bu konuya ilişkin idari bir soruşturma başlatılmasını Merve'nin bıraktığı intihar notuna da işaret ederek başvuruda bulunacağız. Psikolojik otopsi talebinde bulunacağız. Psikolojik otopsi kişiyi intihara sevk eden sürecin ayrıntılı bir şekilde incelenmesidir. Ve bu dosyanın aydınlatulması için işyerinde kaybolduğu söylenen 150-200 tarihi esere ilişkin Merve'nin çalışma arkadaşlarının da bilgisine başvurulmasını isteyeceğiz."

