Zeybekci: Fon meselesinde hem ihmal hem suistimal var

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci , fon soruşturmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Zeybekci, Tavas Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Tavas İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmalarına ilişkin “Bu fon meselesi maalesef yaklaşık olarak 6 kamu kurumunun ihmaliyle ilgili. Kamu görevlilerinin ihmali, bazılarının üst derecede ihmali var. Maalesef bazı kamu kurumlarının yönetiminde de hem ihmal hem suistimal vardır. ” dedi.



Türkiye 'nin bir hukuk devleti olduğunu belirten Zeybekci, "Hukuk devletinde 'Al bunu, götür bunu' diyemezsiniz. Hukukun işlemesi lazım, sistemin çalışması lazım ama bu kurumların ihmali net. Hiçbir şey gizlenemez. Özellikle bu dönemde, bu bilgi çağında, bu kayıt çağında hiçbir şey gizlenemez. Vurgun yapanlar diye bir ordu var. Bir de vurgunu yiyenler var. Onların içinde bizim şirketlerimiz de var. Şundan emin olun 7 yaşından itibaren bugüne kadar hesabını veremeyeceğim bir tek nefesim dahi yoktur." diye konuştu.