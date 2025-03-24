Zeydan Karalar kimdir? Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili Zeydan Karalar'ın hayatı

Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili Zeydan Karalar'ın kim olduğu, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Peki, Zeydan Karalar kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Zeydan Karalar'ın hayatı.



ZEYDAN KARALAR KİMDİR?



Zeydan Karalar, 1958 yılında Adana’nın Seyhan ilçesinde dünyaya geldi. On çocuklu bir ailenin altıncı çocuğu olarak doğdu. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversiteyi Adana’da okudu.



1980 yılında Çukurova Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1982 yılında Nuray Karalar ile evlendi. Biri kız, ikisi erkek olmak üzere üç çocuk babasıdır.



1981’de, 23 yaşında Makine Mühendisleri Odası Başkanlığına seçildi. 2 yıl bölge başkanlığı ve üst kurul (TMMOB) delegeliği yaptı. Oda tarihinde seçilen en genç başkandır.



1979 – 1985 yılları arasında Çukobirlik’te İplik İşletme Şefi olarak çalıştı. 1985 – 1991 yılları arasında Alman AEG ETİ Endüstri A.Ş.’de Müşteri Hizmetleri Yöneticiliği yaptı.



1991 – 1996 arasında Çukobirlik İplik Dokuma Fabrika Müdürü ve Teknik Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.



1996 – 2007 yılları arasında Okan Tekstil A.Ş.’de Genel Müdürlük yaptı. Kazakistan’da Okan–Antriko Entegre Tekstil Fabrikası’nın Genel Müdürlüğü’nü yaptı.



2005 yılında kendi şirketi A-TEKS Mühendislik’i, 2008’de ikinci şirketi Başkent Pres’i kurdu.

