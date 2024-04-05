Zeydan Karalar mazbatasını aldı

31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) yeniden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Zeydan Karalar, beraberindekilerle birlikte Adana Adliyesi'nde düzenlenen törenle ilçe seçim kurulundan mazbatasını aldı.



Karalar, mazbatasını aldıktan sonra büyükşehir belediyesi taş bina balkonuna çıkarak Adanalılara seslendi.



Karalar, Adana'da 10 belediyenin CHP yönetimine geçtiğini belirterek "Tarih yazmaya devam edeceğiz. Ben size söz vermiştim. Seyhan Belediye Başkanı olduğumda Çukurova CHP’nin kalesi gibiydi artık Seyhan da CHP’nin kalesi. Farkla kazandık. Herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.



"MECLİS'TEN GEÇİRİP BAŞLAYACAĞIZ"



Adana'ya yeni bir otogarı neden yapamadıkları konusuna değinen Karalar, şöyle devam etti:

"Ben anlattım sizlere otogarı neden yapamadığımızı. 2-2,5 yıldır 'mecliste de çoğunluğu bize vermemiz lazım' diye bütün Adana'ya anlattık. Bütün Türkiye'de de Adana'da da artık meclis çoğunluğunu da verdiniz. Onun için de bütün Adana'ya teşekkürler. Dolayısıyla bir sıkıntı kalmadı. Şimdi kent meydanındaki problemi hemen çözeceğiz. İlk yapacağımız iş otogar konusunu meclisten geçirip başlamak."