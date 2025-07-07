Zeydan Karalar suçlamaları reddetti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz İhsan Aktaş'ın suç örgütü lideri olarak belirtildiği ve belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale organize ettiği iddialarıyla başlattığı soruşturmada gözaltına alınanlar arasında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'da yer aldı.

Karalar, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde 56 sayfalık ifadesinde verdi.



Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a rüşvet iddilaarı da yöneltildi. Karalar tüm suçlamaları reddetti.



Karalar, "2019 yılından itibaren de halen Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi yapmaktayım. Görevim boyunca belediyenin yapmış olduğu tüm ihaleler şeffaf ve denetlenebilir süreçlerde yapılmıştır. Bununla ilgili Sayıştay ve Mülkiye Müfettişleri tarafından sık sık denetim geçirmekteyiz. Bu denetimler sonucunda tarafımıza bildirilmiş herhangi bir usulsüzlüğe rastlanılmamıştır" savunmasını yaptı.

İstanbul'da yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



Her iki isim hakkında da belediyenin iş yaptığı şirket yöneticileri üzerinden maddi menfaat talep ettikleri ileri sürülüyor.



