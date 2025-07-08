Zeydan Karalar'a tutuklama talebi

İstanbul merkezli 3 ayrı yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

KARALAR'A TUTUKLAMA TALEBİ, TUTDERE'YE ADLİ KONTROL

Zeydan Karalar "icbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Abdurrahman Tutdere hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi.

KARALAR SUÇLAMALARI REDDETTİ

Zeydan Karalar'a hakkındaki suçlamalar yöneltildi. Sorgusunda Seyhan Belediye Başkanlığı yaptığı dönemdeki ihale hak edişi almak için ödediği iddia edilen tutar sorulan Karalar tüm suçlamaları reddetti.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz İhsan Aktaş'ın suç örgütü lideri olarak belirtildiği ve belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale organize ettiği iddialarıyla başlattığı soruşturmada gözaltına alınanlar arasında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da yer aldı.



Karalar, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 56 sayfalık ifade verdi.



Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a rüşvet iddiaları da yöneltildi.



Tüm suçlamaları reddeden Karalar şunları söyledi:

"2019 yılından itibaren de halen Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi yapmaktayım. Görevim boyunca belediyenin yapmış olduğu tüm ihaleler şeffaf ve denetlenebilir süreçlerde yapılmıştır. Bununla ilgili Sayıştay ve Mülkiye Müfettişleri tarafından sık sık denetim geçirmekteyiz. Bu denetimler sonucunda tarafımıza bildirilmiş herhangi bir usulsüzlüğe rastlanılmamıştır."



İstanbul'da yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin işlemleri devam ediyor.



Her iki isim hakkında da belediyenin iş yaptığı şirket yöneticileri üzerinden maddi menfaat talep ettikleri ileri sürülüyor.

