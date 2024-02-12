Zeydan Karalar'ın özel kalem müdürüne makamında silahlı saldırı

Adana Büyükşehir Belediyesi'nde kimliği belirsiz bir kişi, tabancayla girdiği belediye binasında özel kalem müdürü vekili Samet Güdük'e ateş açtı.



Güdük, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. İhbar üzerine belediyeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI



Vücuduna 3 kurşun isabet ettiği belirtilen Güdük, belediye yakınındaki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Sağlık durumunun ağır olduğu aktarılan Güdük'ün tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.