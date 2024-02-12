Zeydan Karalar'ın özel kalem müdürüne makamında silahlı saldırı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın özel kalem müdürü vekili Samet Güdük, makamında kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Güdük, hastaneye kaldırıldı.

Zeydan Karalar'ın özel kalem müdürüne makamında silahlı saldırı

Büyükşehir Belediyesi'nde kimliği belirsiz bir kişi, tabancayla girdiği belediye binasında özel kalem müdürü vekili Samet Güdük'e ateş açtı.

Güdük, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. İhbar üzerine belediyeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Vücuduna 3 kurşun isabet ettiği belirtilen Güdük, belediye yakınındaki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Sağlık durumunun ağır olduğu aktarılan Güdük'ün tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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