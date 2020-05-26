Zeynep Şenpınar, öldürülmeden önce yaptığı şikayeti geri çekmiş

Muğla'da milli boksör tarafından öldürülen Zeynep Şenpınar cinayetinde yeni bir ayrıntı ortaya çıktı.

25 yaşındaki genç kız, geçtiğimiz pazar günü erkek arkadaşı Selim Ahmet Kemaloğlu ile tartıştı. Milli boksör olan 26 yaşındaki Kemaloğlu mutfaktan aldığı bıçakla Şenpınar'ı ağır yaraladı.

ÖLDÜRÜLMEDEN ÖNCE ŞİKAYET ETMİŞ



Hastaneye kaldırılan genç kız hayatını kaybetti. Zeynep Şenpınar'ın, 2 hafta önce Kemaloğlu'dan şiddet görmesi nedeniyle polis merkezine giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.

DAHA SONRA ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKMİŞ



Genç kızın, Kemaloğlu'na 15 gün evden uzaklaştırma cezası verilmesi üzerine ertesi gün şikayetini geri çektiği belirlendi.



Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan genç kız, memleketi Kahramanmaraş'ta babasının yanına defnedildi.

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