Zeynep Şenpınar, öldürülmeden önce yaptığı şikayeti geri çekmiş

Muğla'da milli boksör olan sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep Şenpınar'ın 2 hafta önce erkek arkadaşı hakkında şikayetçi olduğu, bir gün sonra ise şikayetini geri çektiği öğrenildi.

NTV Haber 26.05.2020 - 10:33 | Son Güncelleme : 26.05.2020 - 10:39

milli boksör sevgili cinayet.jpg

İlişkili Haberler

Milli boksör kız arkadaşını öldürdü

Milli boksör kız arkadaşını öldürdü

17 yaşındaki Ceren Kultaş'ın katili tutuklandı

17 yaşındaki Ceren Kultaş'ın katili tutuklandı

Muğla'da milli boksör tarafından öldürülen Zeynep Şenpınar cinayetinde yeni bir ayrıntı ortaya çıktı.

25 yaşındaki genç kız, geçtiğimiz pazar günü erkek arkadaşı Selim Ahmet Kemaloğlu ile tartıştı. Milli boksör olan 26 yaşındaki Kemaloğlu mutfaktan aldığı bıçakla Şenpınar'ı ağır yaraladı.

ÖLDÜRÜLMEDEN ÖNCE ŞİKAYET ETMİŞ

Hastaneye kaldırılan genç kız hayatını kaybetti. Zeynep Şenpınar'ın, 2 hafta önce Kemaloğlu'dan şiddet görmesi nedeniyle polis merkezine giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.

DAHA SONRA ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKMİŞ

Genç kızın, Kemaloğlu'na 15 gün evden uzaklaştırma cezası verilmesi üzerine ertesi gün şikayetini geri çektiği belirlendi.

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan genç kız, memleketi Kahramanmaraş'ta babasının yanına defnedildi.

VİDEO: KADIN CİNAYETLERİNDE VAHİM TABLO (ARŞİV)

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...