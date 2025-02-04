Zeynep yanlış iğnenin kurbanı mı? Soruşturma başlatıldı

Patnos Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi diyabet hastası Zeynep Tur, dün akşam rahatsızlanınca ailesi tarafından Patnos Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Tur, yaşamını yitirdi. OTOPSİ YAPILDI Ailenin şikayeti üzerine Ağrı Devlet Hastanesi morgunda otopsi yapılan Zeynep Tur, ilçe mezarlığında ailesi ve yakınlarının göz yaşlarıyla toprağa verildi. Tur ailesinin 9 çocuğundan 2'ncisi olan Zeynep'in ölümüyle ilgili aile, yanlış iğne iddiasında bulundu.

Zeynep’e yanlış iğne yapıldığını öne süren amcası Abdurrahman Tur, "Yeğenim okuldan eve geldikten sonra rahatsızlanınca hastaneye götürüyorlar. Hastanede ilk müdahale sonucu yapılan bir iğne sonucu Zeynep kendine geliyor. Bir süre sonra ayağa kalkmayınca yanına gelen başka bir doktor 'Niye bu hasta daha ayağa kalkmadı' diyerek ikinci iğneyi yapıyor. Bu iğneden sonra Zeynep, bayılıyor ve kalbi duruyor. O anda mı kalbi duruyor, sonra mı kalbi duruyor tam bilmiyoruz.” dedi.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Olayla ilgili hem adli hem de idari soruşturma başlatıldı.



Patnos Devlet Hastanesi Başhekimi Merve Özlem Dinç, "Bu durum hepimizi derinden etkiledi. Olay soruşturma aşamasında olup iddialar üzerinden hareket edilmemeli." dedi