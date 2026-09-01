Zeynep Yıldırım dosyasında korkunç gerçek: Cezaevinden getirildi, cesedin yerini gösterdi

İstanbul 'da 2022 yılında tedavi için götürüldüğü hastaneden izinsiz ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 17 yaşındaki genç kızın öldürüldüğü ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kayıpların bulunmasına yönelik çalışmalar kapsamında, 12 Eylül 2022'de tedavi amacıyla getirildiği hastaneden izinsiz ayrılan Zeynep Yıldırım'ı bulmak için çalışma başlattı.

TELEFON HATTI İNCELEMEYE ALINDI

Yapılan araştırmada, Yıldırım'ın kullandığı telefon hattına ait kayıtlar incelendi.

Kayıtlardan, kayıp kadının son olarak F.D. isimli kişiyle irtibat kurduğu ve telefonundan alınan son sinyalin şüphelinin Esenyurt'taki ikametini gösterdiği tespit edildi.

BİR NUMARALI ŞÜPHELİ ESKİ BİR CİNAYET HÜKÜMLÜSÜ ÇIKTI

Emniyet güçlerinin yaptığı çalışmada F.D.'nin 2024 yılında Erva Raziye Asar isimli genç kızı öldürdüğü bu cinayet nedeniyle cezaevinde olduğu belirlendi.

F.D. isimli şüpheliyi yeniden sorgulayan polis, kayıp Yıldırım'ın da F.D. tarafından öldürüldüğünü tespit etti.

GENÇ KIZIN CESEDİ BULUNDU

Emniyet güçleri tarafından Esenyurt'taki eve götürülen şüpheli, genç kızın cesedinin bulunduğu yeri gösterdi.

Yapılan çalışmada Zeynep Yıldırım'ın cesedine ulaşıldı.