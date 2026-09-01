Zeynep Yıldırım dosyasında korkunç gerçek: Cezaevinden getirildi, cesedin yerini gösterdi
01.09.2026 12:05
Son Güncelleme: 01.09.2026 13:14
Genç kızın Esenyurt'ta cesedinin bulunduğu alan.
Dört yıl önce tedavi gördüğü hastaneden ayrılan ve bir daha haber alınamayan genç kızın öldürüldüğü ortaya çıktı. Cezaevindeki katil zanlısı, cinayeti itiraf edip cesedin yerini gösterdi.
İstanbul'da 2022 yılında tedavi için götürüldüğü hastaneden izinsiz ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 17 yaşındaki genç kızın öldürüldüğü ortaya çıktı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kayıpların bulunmasına yönelik çalışmalar kapsamında, 12 Eylül 2022'de tedavi amacıyla getirildiği hastaneden izinsiz ayrılan Zeynep Yıldırım'ı bulmak için çalışma başlattı.
TELEFON HATTI İNCELEMEYE ALINDI
Yapılan araştırmada, Yıldırım'ın kullandığı telefon hattına ait kayıtlar incelendi.
Kayıtlardan, kayıp kadının son olarak F.D. isimli kişiyle irtibat kurduğu ve telefonundan alınan son sinyalin şüphelinin Esenyurt'taki ikametini gösterdiği tespit edildi.
BİR NUMARALI ŞÜPHELİ ESKİ BİR CİNAYET HÜKÜMLÜSÜ ÇIKTI
Emniyet güçlerinin yaptığı çalışmada F.D.'nin 2024 yılında Erva Raziye Asar isimli genç kızı öldürdüğü bu cinayet nedeniyle cezaevinde olduğu belirlendi.
F.D. isimli şüpheliyi yeniden sorgulayan polis, kayıp Yıldırım'ın da F.D. tarafından öldürüldüğünü tespit etti.
GENÇ KIZIN CESEDİ BULUNDU
Emniyet güçleri tarafından Esenyurt'taki eve götürülen şüpheli, genç kızın cesedinin bulunduğu yeri gösterdi.
Yapılan çalışmada Zeynep Yıldırım'ın cesedine ulaşıldı.
Polis, İstanbul ve Sinop'ta belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.
YAKLAŞIK BİR AY SONRA YAŞAMINI YİTİRMİŞ
Elde edilen bilgi ve bulgular doğrultusunda çalışmalarını derinleştiren ekipler, Yıldırım'ın 4-10 Ekim 2022 tarihleri arasında yaşamını yitirdiğini tespit etti.
İSTANBUL VE SİNOP'TA OPERASYON YAPILDI
Olayla bağlantılı olduğu ve konu hakkında bilgisi bulunduğu değerlendirilen altı şüphelinin yakalanması amacıyla bugün İstanbul ve Sinop'ta belirlenen beş adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda altı şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.