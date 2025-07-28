Zeynep'in önünü kesip cadde ortasında katletti! Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi
Çanakkale'de boşanma aşamasındaki eşi Zeynep Zan'ı motosikletinin önünü kesip öldüren Uğur Zan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.
Çanakkale'de Zeynep Zan'ı öldüren eşine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
Olay, 16 Mayıs günü saat 10.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi İzmir Caddesi'nde meydana geldi.
Uğur Zan, 34 GGZ 686 plakalı otomobil ile boşanma aşamasındaki eşi, iki çocuk annesi Zeynep Zan'ın kullandığı 17 EE 166 plakalı motosikletin önünü kesti.
Burada çift arasında tartışma çıktı.
Tartışma sırasında Uğur Zan, yanında getirdiği tabanca ile eşine tek el ateş etti.
Başından vurulan Zan, kanlar içinde yerde kaldı.
ZEYNEP OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kontrolünde, Zeynep Zan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Zan'ın cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Otomobiliyle kaçan Uğur Zan ise polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.
ARABASIYLA TAKİP EDİP, ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ
Uğur Zan ifadesinde, "Zeynep ile son bir kez konuşmak istiyordum. Mahalle girişinden geçtiğim esnada Zeynep'i motosiklet ile mahalleden çıkarken gördüm. Zeynep'i aracım ile takip ettim. Araç ile Zeynep'in yanına yaklaşarak kornaya bastım. Zeynep beni görünce motosikleti sağa doğru yanaştırdı. Ben de Zeynep'in önüne aracımı durdurdum." dedi.
Aracından inerek, kadının yanına gittiğini anlatan katil zanlısı, "Bana hitaben 'Ne istiyorsun, çabuk söyle. İşim var gideceğim' dedi. Ben de 'İşlerin benden önemli mi? Seninle konuşmaya geldim, neden böyle yapıyorsun? 30 gün uzaklaştırma almışsın' dedim. Zeynep, 'Haberim yok' dedi ve cep telefonunu çıkardı." ifadelerini kullandı.
"KADES'TEN YARDIM İSTEYECEK SANDIM"
Zeynep Zan'ın o anda Kadın Destek Uygulaması'ndan (KADES) yardım isteyeceğini sandığını anlatan katil zanlısı, "Aracımın sağ koltuğunda bulunan montumun cebindeki silahı aldım ve tekrar Zeynep'in yanına geldim. Zeynep benim elimdeki silahı gördü. Silahı Zeynep'e doğru doğrulttum. Ancak silahın nasıl patladığını bilmiyorum" diye konuştu.
"POLİSLERE ISLIK ÇALIP, TESLİM OLDUM"
Olayın şoku ile titremeye başladığını belirten Uğur Zan, şöyle devam etti:
"Araca doğru yöneldim ve silahı araca bırakarak, yürümeye başladım. Bu esnada çevredekiler, 'Kaçıyor' diye bağırmaya başladı. Olay yerinden uzaklaşıp, bir kaldırıma oturdum. Bir süre sonra yoldan geçen polislere ıslık çalarak olduğum yeri bildirdim ve teslim oldum."
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ
Cinayetin ardından tutuklanan Zan hakkında iddianame tamamlandı.
Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın ardından Uğur Zan hakkında eşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.
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