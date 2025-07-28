Zeynep'in önünü kesip cadde ortasında katletti! Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

ARABASIYLA TAKİP EDİP, ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Uğur Zan ifadesinde, "Zeynep ile son bir kez konuşmak istiyordum. Mahalle girişinden geçtiğim esnada Zeynep'i motosiklet ile mahalleden çıkarken gördüm. Zeynep'i aracım ile takip ettim. Araç ile Zeynep'in yanına yaklaşarak kornaya bastım. Zeynep beni görünce motosikleti sağa doğru yanaştırdı. Ben de Zeynep'in önüne aracımı durdurdum." dedi.

Aracından inerek, kadının yanına gittiğini anlatan katil zanlısı, "Bana hitaben 'Ne istiyorsun, çabuk söyle. İşim var gideceğim' dedi. Ben de 'İşlerin benden önemli mi? Seninle konuşmaya geldim, neden böyle yapıyorsun? 30 gün uzaklaştırma almışsın' dedim. Zeynep, 'Haberim yok' dedi ve cep telefonunu çıkardı." ifadelerini kullandı.

"KADES'TEN YARDIM İSTEYECEK SANDIM"

Zeynep Zan'ın o anda Kadın Destek Uygulaması'ndan (KADES) yardım isteyeceğini sandığını anlatan katil zanlısı, "Aracımın sağ koltuğunda bulunan montumun cebindeki silahı aldım ve tekrar Zeynep'in yanına geldim. Zeynep benim elimdeki silahı gördü. Silahı Zeynep'e doğru doğrulttum. Ancak silahın nasıl patladığını bilmiyorum" diye konuştu.