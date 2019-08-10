Daha önce çevresindeki birçok kişiyi yüksek kârlı' finans yatırımı vaadiyle dolandıran ve "Zeynepbank' başlığıyla gündeme gelen Zeynep Özkara'nın bir kurbanı daha ortaya çıktı.

Hürriyet gazetesinden Musa Kesler'in haberinde, genç kadın ve ailesi tarafından dolandırıldığını iddia eden polis memuru Ö.F.'nin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifade yer aldı. Yaklaşık 300 bin lira dolandırıldığını belirten Ö.F., şunları söyledi:

"BENİ ETKİSİ ALTINA ALDI"

"Zeynep Özkara ile 12 Eylül 2018'de tanıştım. Bana yakınlik göstererek beni etkisi altına aldı. 27 Eylül'de de flört etmeye başladık. Bankacı olduğunu, finans işleri ile uğraştığıni söyledi. Kendisine 50-55 bin lira banka kredim olduğunu aylık ödemelerin beni zorladığını söylemiştim. Bana borsa ve hisse senedi alım işlerinden iyi anladığını, kendisine bir miktar para vermem halinde bu parayı 4-5 ay gibi bir sürede işletip kazanç sağlayabileceğini, böylece krediyi kapatacak tutarı elde edebileceğini söyledi.

11 PARÇADA 96 BİNTL

Banka işlerinden anlamadığımdan Zeynep'in sevgilim olmasına güvenerek bir tanidığımdan uzun vadede geri ödemek koşuluyla 10 bin dolar borç aldım. Parayı Zeynep'in hesabına yatırdık. Bana bankadaki hesabının bloke olduğunu söylemişti. Hesabın açılması için bankanın genel müdürlüğünde çalıştığını söylediği Emre Sarıçam adlı kişinin hesabına 12 bin lira gönderdim. Sonra onun yönlendirmesiyle hesap açtırdı. Ben de Zeynep'in hesaplarına, hesaplarındaki blokelerin açılması için gerekli olduğunu söyleyerek istediği için 11 parça halinde 96 bin lirayı gönderdim.

21 Mart 2019'da piyasa değeri 80-85 bin lira olan aracımı, Zeynep ile birlikte 65 bin liraya sattık. Aynı gün Zeynep'in işletilmesi için Sema adlı kişiye verdiğini iddia ettiği 65 bin liranın sigortası, teminatı, vergisi adı altında para istemesi nedeniyle 27 parça halinde toplamda 103 bin lira gönderdim. Zeynep, yatırdığımız 10 bin doların getirisi olduğunu söylediği 2 bin lirayı bana göndermişti. Sonra bana hesabındaki blokenin açıldığını beyan ederek 7 parça halinde toplam 37 bin lira gönderdi. Daha sonra diğer hesabından diğer yatırdığım paranın getirisi olarak 9 bin 400 lira gönderdi. Sonra arabamı satarak verdiğim paranın getirisi olarak 10 bin lira gönderdi.

“ŞİKÂYETÇİYİM"

Beni 218 bin lira ve 10 bin dolar dolandırdı. Araç satışıyla maddi zararım daha fazladır. Özkara'nın ailesi Zehra Ozkara, Mustafa Özkara ve Aysel Ozkara adlı şahıslar da onunla birlikte hareket etmiştir. Şikâyetçiyim."



AİLESİ DE İŞİN İÇİNDE

Zeynep Özkara'nın anne ve babasının da onunla birlikte hareket ettiğini iddia eden Ö.F., genç kadının U.Y. ile de kendisiyle aynı dönemde 'sevgili olduğunu söyledi. Ö.F., Özkara'nın 250 bin lirasını aldığı U.Y.'yi de kendisi gibi ailesiyle tanıştırdığını belirtti. Özkara, her iki sevgilisini de carptiği süreçte ise doktor A.Y.'yi dolandırdığı gerekçesiyle Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyordu.

