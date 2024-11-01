Zeytin ağacına saklanan uyuşturucu ele geçirildi

Adana'nın Kozan ilçesinde zeytin ağacının dalına patates filesi içinde gizlenmiş halde bin 569 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Zeytin ağacına saklanan uyuşturucu ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı Güneri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, polis bir evde hap olduğu bilgisine ulaştı.

O.K. isimli şahsın evine yapılan baskında, dalına asılan patates filesi içinde bin 569 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

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