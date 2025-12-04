Zeytin bahçesinde sırtından bıçaklandı, 11 gün sonra öldü
04.12.2025 05:19
Gemlik'te 11 gün önce zeytin bahçesinde tartıştığı kişinin bıçaklı saldırısında yaralanan Muraz Z., tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Bursa’nın Gemlik ilçesinde ikamet eden Murat Z., 11 gün önce zeytin bahçesinde tartıştığı Arif Ş.'nin saldırısına uğradı.
Arif Ş., Murat Z.’yi sırtından bıçaklayarak kaçtı. Ağır yaralanan Murat Z., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedavi altında olan Murat Z., doktorların çabalarına rağmen 11 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Gözaltına alınan şüpheli Arif Ş.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.