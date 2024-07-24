Zeytin Dalı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Zeytin Dalı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sınır ötesi operasyonlarına devam ediyor.

'den yapılan açıklamada, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör ve teröristle mücadelesinin gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadelerine yer verildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

İstanbul'da korkunç kaza! Panikleyip otomobilden atladı

TÜRKİYE HABERLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Federalizme dayalı tekliflere bizim de Kıbrıs Türkü'nün de karnı tok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Federalizme dayalı tekliflere bizim de Kıbrıs Türkü'nün de karnı tok

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, 20 kilogramlık kitle çıkarıldı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, 20 kilogramlık kitle çıkarıldı

Bakan Güler'den Yunan Bakan'a F-35 yanıtı: Buyursun gelsin turistik geziye

Bakan Güler'den Yunan Bakan'a F-35 yanıtı: Buyursun gelsin turistik geziye

Türkiye'nin yağışlarında yüzde 10'luk azalma

Türkiye'nin yağışlarında yüzde 10'luk azalma

Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...