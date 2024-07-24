Zeytin Dalı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sınır ötesi operasyonlarına devam ediyor.

MSB'den yapılan açıklamada, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör ve teröristle mücadelesinin gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadelerine yer verildi.

