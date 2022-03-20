Zeytin Dalı Harekâtı’nın 4’üncü yıl dönümü için “Umudun Askerleri” belgeseli hazırlandı: İlk kez NTV ve Star TV'de

2016 yılında başlatılan ve 2017 yılında Fırat Kalkanı Harekâtı ile Suriye’nin kuzeyinde DAEŞ terör örgütüne büyük bir darbe indiren ve teröristleri bölgeden söküp atan Türk Silahlı Kuvvetleri, 20 Ocak 2018 tarihinde de Zeytin Dalı Harekâtı’nı gerçekleştirmişti.

Suriye’nin kuzeyinde, Fırat’ın batısındaki Afrin bölgesinde yuvalanan PKK/KCK/PYD-YPG ve DAEŞ’li teröristler, bu bölgeden Türkiye’ye yönelik saldırılar gerçekleştirmeye başlamış, Türkiye’nin hudut güvenliği tehlikeye girmişti. Teröristler, işgal ettikleri bölgelerden attıkları katyuşa füzelerle halkımızı hedef almaya başlamıştı.



“Umudun Askerleri, Zeytin Dalı Harekâtı” Pazartesi günü saat 18.00’de ilk kez NTV ve Star TV’de yayımlanacak.

20 Ocak 2018 günü saat 17.00’de Afrin bölgesine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı ile terör temizliği başlatılmış, Mehmetçiğin kahramanca ve fedakârca mücadelesi ile Afrin 57 günde teröristlerden temizlenerek kontrol altına alınmıştı. Bölgedeki sisli hava ve çamurlu arazi tankların bile ilerleyişini zorlaştırırken, TSK’nın kahraman komandoları ise tuzaklarla dolu bölgede göğüs göğüse muharebe ile teröristlerin inlerine girmişti. Mehmetçiklerimiz, Burseya Dağı'nın derinliklerine tüneller inşa eden, adeta yer altı şehri oluşturan teröristleri o bölgeden söküp atmış, bölge halkını da teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmıştı.

ASKERLER YAŞADIKLARINI BİRİNCİ AĞIZDAN ANLATIYOR



Türk Silahlı Kuvvetleri, gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla bölgede 6 binden fazla teröristi etkisiz hâle getirmişti. Verilen bu kahramanca mücadele ise dördüncü yılında “Umudun Askerleri, Zeytin Dalı Harekâtı” isimli bir belgeselle ekrana taşınıyor. Gazeteci Nazlı Çelik’in sunumuyla hazırlanan belgeselde, Zeytin Dalı Harekâtı’na katılan askerler, yaşadıklarını ilk kez birinci ağızdan anlatıyor. Harekât sırasında yaşananlar, karşılaşılan zorluklar, stratejik noktaların ele geçirilmesi için yapılan planlar, şehitlerimizin fedakârlıkları ve Mehmetçiklerin azim ve kararlılıkla ortaya koydukları amansız mücadele harekât sırasında çekilen görüntülerle ekrana yansıtılıyor.



Harekâta ilişkin ilk kez duyacağınız detayların yer aldığı “Umudun Askerleri, Zeytin Dalı Harekâtı” Pazartesi günü saat 18.00’de ilk kez NTV ve Star TV’de yayımlanacak.