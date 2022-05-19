Zeytin Dalı şehidine veda

Zeytin Dalı harekat bölgesinde şehit olan Uzman Onbaşı Haydar Şenel, Hatay'da son yolculuğa uğurlandı.

Haberler - NTV Haber - DHA 19.05.2022 - 14:48

Zeytin Dalı şehidine veda

bölgesinde teröristlerin havan saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel'in cenazesi 'da toprağa verildi.

Uzman Onbaşı Haydar Şenel Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'de görev yapıyordu, 13 Mayıs'ta PKK'lı teröristlerin düzenlediği havan saldırısında ağır yaralandı.

6 gündür tedavi gören Haydar Şenel kurtarılamayarak şehit oldu.

24 yaşındaki Şenel 2 yıllık askerdi, bekardı.

Memleketi Hatay'da düzenlenen törende şehidin ailesini yakınları teselli etti.

Uzman Onbaşı Haydar Şenel, Kırıkhan ilçesindeki şehitlikte toprağa verildi.

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