Zeytin Dalı şehidine veda

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde teröristlerin havan saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel'in cenazesi Hatay'da toprağa verildi.



Uzman Onbaşı Haydar Şenel Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'de görev yapıyordu, 13 Mayıs'ta PKK'lı teröristlerin düzenlediği havan saldırısında ağır yaralandı.



6 gündür tedavi gören Haydar Şenel kurtarılamayarak şehit oldu.



24 yaşındaki Şenel 2 yıllık askerdi, bekardı.



Memleketi Hatay'da düzenlenen törende şehidin ailesini yakınları teselli etti.



Şehit Uzman Onbaşı Haydar Şenel, Kırıkhan ilçesindeki şehitlikte toprağa verildi.



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