Zeytin işleme merkezinde yangın paniği
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde zeytin işleme tesisinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, büyük çapta maddi hasara yol açtı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bulunan bir zeytin işleme merkezinde yangın çıktı.
Tesis içerisinde yer alan bir zeytin depolama ve ambalajlama iş yerinde saat 06.00 sıralarında dumanlar yükselmeye başladı.
Alevleri fark eden site güvenlik görevlisi, durumu vakit kaybetmeden itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale ederken, yangının çatıya sıçraması müdahaleyi zorlaştırdı.
Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaklaşık bir buçuk saat süren çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı.
Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, iş yerlerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
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