Zeytin toplarken akıma kapılıp öldü
Aydın'ın Köşk ilçesinde, zeytin toplarken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Aydın'ın Köşk ilçesi Gökkiriş Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Erdoğan (54), zeytin topladığı sırada hasat cihazının ağacın üzerindeki elektrik teline temas etmesi sonucu akıma kapılıp zemine düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Köşk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erdoğan, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
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