Zeytin toplarken akıma kapılıp öldü

Aydın'ın Köşk ilçesi Gökkiriş Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Erdoğan (54), zeytin topladığı sırada hasat cihazının ağacın üzerindeki elektrik teline temas etmesi sonucu akıma kapılıp zemine düştü.



İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Köşk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erdoğan, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.