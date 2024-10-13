Zeytin toplarken felaketi yaşadı! Dünyanın en zehirli yılanı tarafından sokulan adam apar topar hastaneye kaldırıldı

Edinilen bilgiye göre Sumbas ilçesine bağlı Höyük köyünde zeytin ağaçlarının bulunduğu bahçede zeytin toplayan İmdat Yalnız isimli adamı yılan soktu. Yılanın soktuğu İmdat Yalnız, hemen Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından talihsiz adam, hayati tehlike kaydıyla önce Osmaniye Devlet Hastanesi'ne, ardından da Çukurova Üniversitesi Balcalı Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tedavisi süren İmdat Yalnız'ın sağlık durumu iyiye giderken, Yalnız'ı ısıran yılanın dünyanın en zehirli türlerinden biri olarak gösterilen engerek yılanı olduğu ve Çukurova bölgesinde sıklıkla görüldüğü öğrenildi.