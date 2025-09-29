Zeytin toplayan işçilere çarptı: Ölü sayısı yükseldi

Silifke'de dün otomobilin bahçede zeytin toplayan işçilere çarptığı kazada bir kişi daha hayatını kaybetti. Ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Zeytin toplayan işçilere çarptı: Ölü sayısı yükseldi

Mersin'in Silifke ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan tarım işçilerinden Yasemin Berber, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ölü sayısının 2'ye yükseldiği kazada ağır yaralanan işçiler Çağlar Kaya ile Fikret Targan'ın tedavileri de sürüyor.

Dün Melahat Y'nin kullandığı otomobil, Silifke-Erdemli kara yolunun Kabasakallı mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçede zeytin hasadı yapan işçilerin arasına dalmıştı. İşçiler Selim Avdil, Çağlar Kaya, Yasemin Berber ve Fikret Targan yaralanmıştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan işçilerden Avdil kurtarılamamıştı.

Jandarma ekiplerinin gözaltına aldığı otomobil sürücüsü tutuklanmıştı.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...