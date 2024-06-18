Zeytinburnu D-100 Karayolu'nda otomobil refüje çarptı: 5 yaralı

D-100 Karayolu Cevizlibağ mevki Edirne istikametinde, otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarpı.



Çarpmanın şiddetiyle otomobilde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 4'ü kadın, 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.