Zeytinburnu D-100 Karayolu'nda otomobil refüje çarptı: 5 yaralı

D-100 Karayolu Cevizlibağ mevki Edirne istikametinde, otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarpı.
Çarpmanın şiddetiyle otomobilde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 4'ü kadın, 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, otomobildeki 5 yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla çevrede bulunan hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Edirne istikametinde trafik bir süre durma noktasına geldi.
Kazaya karışan otomobilin çekici ile yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine dönerken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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