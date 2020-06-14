Zeytinburnu'da lokantada patlama: 1 yaralı

İstanbul Zeytinburnu'daki bir lokantada, mutfak tüpü gaz sıkışmasıyla nedeniyle patladı. Patlamanın etkisiyle lokantada bulunan yabancı uyruklu bir kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı 14.06.2020 - 15:15 | Son Güncelleme : 14.06.2020 - 15:18

Zeytinburnu'da lokantada patlama: 1 yaralı

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Gökalp Mahallesi 144/1 Sokak'ta faaliyet gösteren lokantada mutfak tüpü patladı.

Patlamanın etkisiyle lokantada bulunan yabancı uyruklu bir kişi yaralandı.

Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, maddi hasarın meydana geldiği iş yerinde polisin incelemesi sürüyor.

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