Zeytinburnu'da sular ne zaman gelecek? İSKİ 7 Ocak su kesintisi programı

Zeytinburnu ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi İSKİ ( İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) tarafından paylaşılmıştı. Programa göre, Beştelsiz Mah., Gökalp Mah., Kazlıçeşme Mah.,Nuripaşa Mah., Zeyitnizam Mah., Telsiz Mah., Veliefendi Mah., Yenidoğan Mah., Yeşiltepe Mah., Çırpıcı Mahallelerine belirli saat aralığında su verilemeyecek. Peki, Zeytinburnu'da sular ne zaman gelecek?

ZEYTİNBURNU'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?