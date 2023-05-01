Zeytinburnu'nda 5 araç birbirine girdi

1 MAYIS GÖREVİNE GİDEN POLİSLERİN ARAÇLARINA ÇARPTI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kazaya neden olan otomobilin çarptığı otomobillerde bulunanların ise 1 Mayıs için görev noktalarına giden polis memurlarının olduğu ortaya çıktı.

Meslektaşlarının kaza yaptığını gören polisler, olay yerine gelerek arkadaşlarının durumu hakkında bilgi aldı. Polis ekipleri, kazaya neden olan otomobil sürücüsünü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Kazaya karışan otomobiller çekiciler yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Yolun temizlenmesinin ardından polis ekipleri tüm şeritleri trafiğe açtı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.