Zeytinburnu'nda 5 katlı binanın bodrumunda yangın

İstanbul Zeytinburnu 'nda Sümer Mahallesi’nde 5 katlı bir binanın bodrum katındaki daireden yükselen alevler kısa sürede büyüyerek üst katlara sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Üst katlarda mahsur kalan kişiler merdiven aracı yardımıyla ekipler tarafından kurtarıldı.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında dumandan etkilendiği belirlenen 5 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.