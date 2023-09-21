Zeytinburnu'nda aparman yangını

Zeytinburnu'nda 5 katlı binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bazı vatandaşlar dairelerinde mahsur kaldı. İtfaiyenin yangına müdahalesi  sürüyor.

Zeytinburnu'nda aparman yangını

İstanbul Zeytinburnu'nda 5 katlı binada çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Gökalp Mahallesi 39. Sokak'taki 5 katlı binanın zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında oluşan yoğun duman binanın üst katlarını sararken bazı kişiler dairelerinde mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri binada mahsur kalanları merdiven aracıyla tahliye ediyor.
Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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