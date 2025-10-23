Zeytinburnu'nda bıçaklı kavga: Bir ölü, iki yaralı

İstanbul Zeytinburnu'nda iki grup arasındaki bıçaklı kavgada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Telsiz Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Karşılıklı bıçakların kullanıldığı kavgada biri ağır üç kişi yaralandı.

YARALILARDAN BİRİ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ



Göğsünden ve karnından aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Ahmet Dolu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Muhammed Çiftçi (20) ve Furkan Basıç (20) isimli yaralıların ise hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Ölen Ahmet Dolu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SUÇ KAYITLARI VAR

Yaşamını yitiren Ahmet Dolu'nun beş, yaralılardan Muhammed Çiftçi'nin yedi, Furkan Basıç'ın ise sekiz suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında kavgaya karışanların tespiti ve yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.