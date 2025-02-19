Zeytinburnu'nda eve uyuşturucu baskını

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Maltepe Mahallesi'nde yürüttükleri saha çalışmasında bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.



Bunun üzerine ikameti ve burada yaşayanları takibe alan ekipler, adresin uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerce kullanıldığını belirledi.



Adrese operasyon düzenleyen ekipler, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla U.A.A, M.T. ve T.T'yi gözaltına aldı. İkamette 11 kilo 750 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.