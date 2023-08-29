Zeytinburnu'nda İBB'nin yıkım işleminde gerginlik

"İBB Zabıta Daire Başkanlığı, mülkiyeti Hazine'ye ait olan ve gençlik merkezi olarak kullanılması planlanan bu bina hakkındaki yıkım kararını tarafımıza bildirmiştir. İstanbul Valiliği olarak bu yapı hakkındaki yıkım kararının uygulanmasının, telafisi mümkün olmayan kamu zararına sebebiyet vereceğini değerlendirmekteyiz. Ayrıca gençlik merkezi olarak kullanılması planlanan bina hakkında hukuki süreç de devam etmektedir. Yasal süreçleri dahi tamamlanmadan alelacele yapılacak yıkım uygulamasıyla yaşanabilecek kamu zararının önüne geçebilmek için yıkım işleminin yapılmaması yönünde ilgili birimlerimiz talimatlandırılmıştır."



İBB'NİN AÇIKLAMASI



İBB'den yapılan açıklamada ise yıkılmak istenen satış ofisinin yeşil alana kaçak inşa edildiği savunularak yıkım kararı alınması üzerine firmanın başvurduğu mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı verdiği belirtildi.



Daha sonra İBB'nin yürütmenin durdurulması kararına itiraz ettiği ve mahkemenin bu itirazı haklı bulduğu anlatılan açıklamada, mevcut durumda ise İstanbul Valiliğince kaymakamlığa gönderilen resmi yazıyla mahkeme süreci devam ettiği gerekçesiyle yıkımın durdurulmasının istendiği kaydedildi.

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