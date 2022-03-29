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Zeytinburnu'nda iki aile arasında silahlı kavga: 1'i ağır 9 yaralı

İstanbul Zeytinburnu'nda iki aile arasında çıkan, yaklaşık 20 kişinin karıştığı silahlı kavgada 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

Haberler - DHA 29.03.2022 - 15:35

Zeytinburnu'nda iki aile arasında silahlı kavga: 1'i ağır 9 yaralı

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'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

Zeytinburnu Seyit Nizam Mahallesi 5. Yol Sokak'ta boşanma aşamasında olan Ramazan S. ile Evin S.'nin aileleri arasında kahvehanede tartışma çıktı.

Dışarı çıkan yaklaşık 20 kişi birbirine girdi.

Silahların da kullanıldığı kavgada 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

Sopaların karıştığı kavgada 20 kişi birbirine girdi Sopaların karıştığı kavgada 20 kişi birbirine girdi

 Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili çok sayıda kişi de gözaltına alındı.

"5-6 EL SİLAH PATLADI"

Olay yerinde silah, fişek, 3 bıçak, 2 sopa ele geçirildi. Görgü tanığı bir kişi, "Koşarak dışarı çıktılar. Aracın içinden sopa ve bijon anahtarları alıp birbirine girdiler. 5-6 el silah da patladı" diye konuştu.

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