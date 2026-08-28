Zeytinburnu'nda iki tramvay çarpıştı

Zeytinburnu 'nda T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın Pazartekke ile Topkapı durakları arasında iki tramvay çarpıştı.

Alınan bilgiye göre, hatta seyir halindeki iki tramvayın henüz belirlenemeyen nedenle çarpışması üzerine bölgeye itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.