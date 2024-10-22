Zeytinburnu’nda iş merkezinde yangın
İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde bir iş merkezinin depo kısmında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
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Zeytinburnu’nda bir iş merkezinde yangın çıktı.
Yangın, saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Maltepe Mahallesi, Çiftehavuzlar Caddesi’nde bulunan bir iş merkezinin depo kısmında çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
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